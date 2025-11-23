Educazione sessuale a scuola necessaria contro la violenza di genere
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Arcigay Piacenza LambdaMartedì 25 Novembre dalle ore 17 alle 19 si ritroveranno davanti alla Prefettura di Piacenza venti organizzazioni, e numerosi membri della società civile, per esprimere la propria contrarietà al Ddl Valditara, che limita fortemente i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
