edoardo pozzi e agata bravin si aggiudicano il rodeo nest

Edoardo Pozzi e Agata Bravin sono i vincitori del “Rodeo Nest”, torneo nazionale di terza categoria maschile e femminile andato in scena con la formula Rodeo weekend da venerdì 21 a domenica 23 novembre sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Sono stati in totale 62 i partecipanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

