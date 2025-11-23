Edoardo Pozzi e Agata Bravin si aggiudicano il Rodeo Nest
Edoardo Pozzi e Agata Bravin sono i vincitori del “Rodeo Nest”, torneo nazionale di terza categoria maschile e femminile andato in scena con la formula Rodeo weekend da venerdì 21 a domenica 23 novembre sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Sono stati in totale 62 i partecipanti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
