Eccessivo carico aerodinamico e porpoising | le cause dell' usura del plank delle McLaren

L'eccessivo consumo del fondo delle monoposto di Piasti e Norris nasce da un errore di valutazione (dovuto ad assenza di simulazioni) e dai continui "sobbalzi" delle vetture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccessivo carico aerodinamico e "porpoising": le cause dell'usura del plank delle McLaren

Approfondisci con queste news

Il SIAF - Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri chiede l'intervento urgente per la carenza di personale G.di F. Malpensa. La situazione, definita strutturale, si estende al Nord Italia e impone al personale un eccessivo carico lavorativo. Ciò impedisce la fruizion Vai su Facebook

Eccessivo carico aerodinamico e "porpoising": le cause dell'usura del plank delle McLaren - L'eccessivo consumo del fondo delle monoposto di Piasti e Norris nasce da un errore di valutazione (dovuto ad assenza di simulazioni) e dai continui "sobbalzi" delle vetture ... Si legge su msn.com