Eccellenza la Messana batte il Gioiosa e torna a fare bottino pieno
La Messana ha battuto di misura (3-2) il Gioiosa nell’11^ giornata del campionato di Eccellenza. ritrovando, così, la vittoria dopo quattro partite. Al “Marullo” di Bisconte, avvio vivace, come confermano il tiro alto di Bonasera, e, dall’altra parte, la percussione di Seck, anticipato sul più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
