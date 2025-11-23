È sempre Italia-Spagna Berrettini e Cobolli in campo la finale di Coppa Davis

Italia a un passo dal sogno. Nonostante tutti i dubbi della vigilia, figli dei forfait di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, gli azzurri hanno centrato la terza finale consecutiva. Lo hanno fatto con le prove d'orgoglio e di grande cuore di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, i due amici romani che hanno mosso i loro primi passi insieme al Circolo Canottieri Aniene e oggi si ritrovano spalla a spalla a combattere per i colori azzurri. Con il tricolore sul petto gli sforzi sono condivisi, si spinge tutti dalla stessa parte, un senso di squadra che durante l'anno funziona solo con il proprio team, ma in campo ci va uno solo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - È sempre Italia-Spagna. Berrettini e Cobolli in campo la finale di Coppa Davis

Argomenti simili trattati di recente

Alla fine, anche in Coppa Davis, la questione è fra Italia e Spagna - facebook.com Vai su Facebook

#CoppaDavis 2025, alle 15 la finale Italia-Spagna: dove vederla Vai su X

Finale Coppa Davis, in campo Berrettini e Cobolli. Anche senza Sinner e Alcaraz è sempre Italia-Spagna - Nonostante tutti i dubbi della vigilia, figli dei forfait di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, gli azzurri hanno centrato ... Riporta iltempo.it

LIVE Italia-Spagna, Coppa Davis 2025 in DIRETTA: Berrettini attende Carreno Busta nel primo singolare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI- Scrive oasport.it

Italia-Spagna oggi in finale di Coppa Davis con Berrettini e Cobolli: orario e dove vederla in TV e streaming - La sfida prenderà il via alle ore 15 con la sfida Berrettini- Riporta fanpage.it