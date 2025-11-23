E’ morto Maurizio Sella | 60 anni nella banca di famiglia

È morto Maurizio Sella, presidente fino al mese di maggio di quest'anno di Banca Sella Holding, capogruppo del Gruppo Banca Sella L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - E’ morto Maurizio Sella: 60 anni nella banca di famiglia

News recenti che potrebbero piacerti

Aggius piange la scomparsa di Maurizio Melis, 57 anni, priore della Confraternita di Santa Croce, morto a Sassari per arresto cardiaco: domani i funerali alle 15 nella parrocchia di Santa Vittoria. Articolo: https://www.teleregionelive.it/2025/11/15/aggius-lutto-p - facebook.com Vai su Facebook

Morto Maurizio Sella, a capo dell'omonima banca per 60 anni. «Ha lavorato fino all'ultimo nonostante la malattia» - È morto nella tarda serata di ieri Maurizio Sella, a causa di una malattia che si è improvvisamente e rapidamente aggravata. Si legge su ilmattino.it

È morto Maurizio Sella, a lungo presidente di Banca Sella: aveva 83 anni - Sabato sera è morto a 83 anni Maurizio Sella, che dal 2000 al maggio del 2025 fu presidente di Banca Sella Holding, società capogruppo del Gruppo Sella. Come scrive ilpost.it

Morto Maurizio Sella, l’annuncio della banca, diceva: “Rispetto per il cliente che ci dà il pane” - Maurizio Sella per quasi sessant’anni ha guidato l’omonima banca e l’azienda di famiglia. Segnala fanpage.it