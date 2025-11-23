È morto a 83 anni Maurizio Sella alla guida della banca per sessant' anni

È scomparso all'età di 83 anni, a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute dovuto a una malattia, Maurizio Sella, storico presidente di Banca Sella Holding. Cavaliere del Lavoro, per oltre sessant'anni, come sottolinea il gruppo dando notizia della morte, ha guidato la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - È morto a 83 anni Maurizio Sella, alla guida della banca per sessant'anni

