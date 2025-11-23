È la fine di un’era | Pronovias è in vendita per difficoltà finanziarie

Uno dei brand più iconici a livello mondiale di abiti da sposa è in vendita. Pronovias, infatti, potrebbe cambiare proprietario, dopo alcuni mesi di difficoltà finanziarie. Bain capital e Mv Credit, le due società azioniste dell’azienda, avrebbero dunque avviato il processo di vendita dopo la conversione del debito effettuata due anni fa, a seguito dell’uscita di Bc Partners. Troppi periodi di incertezza finanziaria, infatti, avrebbero portato a questa decisione. Pronovias in vendita? Cosa sappiamo. Ad ora la società che ha sede a Barcellona si è rifiutata di commentare la vicenda. In una nota ha solo affermato che “come parte della normale gestione di qualsiasi azienda delle nostre dimensioni e presenza internazionale, i nostri azionisti valutano periodicamente diverse alternative strategiche”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

