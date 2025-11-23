E invece quei genitori… Bambini strappati alla famiglia a Chieti parla Crepet e gli italiani lo applaudono

« Fatemi capire: i genitori che passano tutto il giorno sui social ignorando i figli vanno bene, mentre chi vive libero nei boschi no?». Con questa provocazione, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, intervistato dal quotidiano Il Centro, interviene sul caso della famiglia Birmingham-Trevallion, finita al centro del dibattito pubblico dopo la decisione del tribunale dei minori dell’Aquila di sospendere la potestà genitoriale. La scelta dei giudici ha portato al trasferimento dei figli in una casa famiglia a Vasto, scatenando polemiche politiche e mediatiche. Crepet critica sia il provvedimento sia il clamore che lo circonda: «Sarebbe bello se dedicassimo la stessa attenzione rivolta alla famiglia che vive nel bosco di Palmoli anche a chi si trova in condizioni diverse, ma non necessariamente migliori». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “E invece quei genitori…”. Bambini strappati alla famiglia a Chieti, parla Crepet e gli italiani lo applaudono

