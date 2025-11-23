Due uomini uccisi da proiettili vaganti tragedia in Italia | cos’è successo

Thesocialpost.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato che doveva essere di passione venatoria si è trasformato in tragedia per la caccia in Toscana. Il 22 novembre 2025 due uomini hanno perso la vita in incidenti distinti ma simili, a poche ore di distanza, durante le braccate al cinghiale che ogni weekend richiamano decine di squadre nei boschi della regione. Entrambi i casi hanno un punto in comune: un proiettile vagante partito nel momento del fuoco collettivo, con soccorsi tempestivi ma purtroppo inutili. Le procure di Pistoia e Grosseto hanno subito aperto inchieste per chiarire ogni dettaglio. Una giornata di caccia finita nel dramma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

due uomini uccisi da proiettili vaganti tragedia in italia cos8217232 successo

© Thesocialpost.it - Due uomini uccisi da proiettili vaganti, tragedia in Italia: cos’è successo

Altre letture consigliate

due uomini uccisi proiettiliDue cacciatori morti in poche ore: Adriano e Renato uccisi da proiettili vaganti durante una battuta al cinghiale - Due cacciatori hanno perso la vita in due incidenti separati mentre erano impegnati in battute di caccia al cinghiale. Da msn.com

due uomini uccisi proiettiliCaccia al cinghiale, due cacciatori morti in poche ore in Toscana: Adriano e Renato uccisi da proiettili vaganti - Due cacciatori hanno perso la vita in due incidenti separati mentre erano impegnati in battute di caccia al cinghiale. msn.com scrive

Adriano Di Lorenzo e Renato Maestrini morti nella battuta di caccia al cinghiale: entrambi colpiti da un proiettile per errore - Due cacciatori sono morti accidentalmente, mentre erano impegnati in due località diverse della Toscana. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Due Uomini Uccisi Proiettili