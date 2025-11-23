Due uomini uccisi da proiettili vaganti tragedia in Italia | cos’è successo

Un sabato che doveva essere di passione venatoria si è trasformato in tragedia per la caccia in Toscana. Il 22 novembre 2025 due uomini hanno perso la vita in incidenti distinti ma simili, a poche ore di distanza, durante le braccate al cinghiale che ogni weekend richiamano decine di squadre nei boschi della regione. Entrambi i casi hanno un punto in comune: un proiettile vagante partito nel momento del fuoco collettivo, con soccorsi tempestivi ma purtroppo inutili. Le procure di Pistoia e Grosseto hanno subito aperto inchieste per chiarire ogni dettaglio. Una giornata di caccia finita nel dramma.

