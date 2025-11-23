Droni russi colpiscono Dnipro

1.12 Un attacco con droni russi ha colpito in serata la città ucraina di Dnipro. Secondo il capo dell'amministrazione locale Vladyslav Haivanenko, sono scoppiati incendi in un palazzo e in un'abitazione privata. L'attacco ha suscitato timori per eventuali vittime, anche se i numeri ufficiali non sono ancora chiari. La situazione resta sotto monitoraggio mentre le autorità invitano la popolazione alla prudenza. La notizia è stata riportata da Ukrainska Pravda e altre fonti locali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

