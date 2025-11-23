Droga in casa e licenziamento | la Cassazione conferma la giusta causa anche per fatti extra-lavorativi

Un dipendente viene trovato con ingenti quantitativi di stupefacenti in abitazione – tra cocaina e marijuana – insieme a contanti. Scattano l'arresto e gli arresti domiciliari. L'azienda licenzia per giusta causa. Il Tribunale convalida il recesso; la Corte d'appello conferma. In ultimo, la Cassazione civile, sezione lavoro, con l'ordinanza 12 novembre 2025 n. 29836, respinge il ricorso del lavoratore e rende definitiva la decisione. Il cuore del provvedimento non è la misura della pena o l'idoneità fisica alla mansione: la Suprema Corte mette al centro il vincolo fiduciario che sorregge ogni rapporto di lavoro.

