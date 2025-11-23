Dovevo annunciare l’elenco dei cantanti ‘big’ di Sanremo ma ho preferito rimandare l’annuncio per la morte di Ornella Vanoni | parla Carlo Conti

Ornella Vanoni era una donna piena di energia, indipendente, libera da ogni stereotipo, ironica e molto divertente. Una donna che portava ogni volta energia, simpatia e soprattutto la sua arte grandiosa e immensa”. Così Carlo Conti in collegamento con ‘ Ciao Maschio ‘ la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo. “Anche per quello che rappresenta per la musica italiana, io avrei dovuto annunciare domenica l’elenco dei big di Sanremo e ho pensato che fosse più giusto rimandare questo annuncio alla prossima settimana e rispettare la grandezza di Ornella lasciando spazio soltanto a lei e non occupare pagine di giornali o di telegiornali con i nomi dei big di Sanremo”, ha spiegato Conti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

