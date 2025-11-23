Doppio canale di reclutamento | si potranno assumere docenti senza servizio pregresso? È giusto?

Orizzontescuola.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spazio informativo della redazione di Orizzonte Scuola. Interviene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Contratto scuola, carta docente estesa ai precari, Legge di Bilancio, reclutamento, Sono tanti gli argomenti di cui si occupa il sindacato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

doppio canale reclutamento potrannoDoppio canale? Pittoni: “Per me è ancora la madre di tutte le battaglie” - Agevolando le assunzioni a tempo indeterminato, prosegue Mario Pittoni, responsabile de ... Come scrive orizzontescuola.it

“Il doppio canale includa anche i docenti di ruolo, devono poter cambiare classe di concorso e grado di scuola”, INTERVISTA a Valentina Sanna (docente ingabbiata) - Quando l’avevamo intervistata, a febbraio dello scorso anno, insegnava di ruolo alla scuola primaria, come doce ... Scrive orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Doppio Canale Reclutamento Potranno