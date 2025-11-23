Dopo una rimonta epica Verstappen punta a un finale da leggenda | ecco di cosa ha bisogno adesso
L'olandese della Red Bull ha recuperato 80 punti in 3 mesi: al termine del Gp d'Olanda di fine agosto si trovava a -104 dalla vetta del Mondiale, ora è a -24 da Norris. E ora ha dalla sua talento, esperienza e carattere per provare il sorpasso negli ultimi due appuntamenti stagionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Parte 17esimo e arriva quarto dopo una bella rimonta. 48 giri con la gomma dura. Guida in Formula 1 Sta crescendo. È Italiano e si chiama Andrea Kimi Antonelli. Congratulazioni ragazzo.
Sascha #Zverev si presenta in conferenza stampa senza voce dopo l'incredibile rimonta della Germania contro l'Argentina nel doppio "È come dopo essere andato a una festa in discoteca" Sei giorni fa aveva definito l'attuale format della Coppa Davis "quasi u
Dopo una rimonta epica Verstappen punta a un finale da leggenda: ecco di cosa ha bisogno adesso - L'olandese della Red Bull ha recuperato 80 punti in 3 mesi: al termine del Gp d'Olanda di fine agosto si trovava a
Kimi Antonelli lascia senza parole Max Verstappen dopo la gara di Las Vegas: basta un gesto - Il gesto di Kimi Antonelli dopo il GP di Las Vegas sorprende Max Verstappen: il campione olandese resta senza parole davanti alla straordinaria rimonta ...
F1 | Verstappen sbanca a Las Vegas, Norris e Russell a podio. Antonelli 5° in rimonta - L'olandese sfrutta l'errore di Norris al via e domina il GP di Las Vegas, firmando la sesta vittoria stagionale.