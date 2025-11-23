L'olandese della Red Bull ha recuperato 80 punti in 3 mesi: al termine del Gp d'Olanda di fine agosto si trovava a -104 dalla vetta del Mondiale, ora è a -24 da Norris. E ora ha dalla sua talento, esperienza e carattere per provare il sorpasso negli ultimi due appuntamenti stagionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo una rimonta epica Verstappen punta a un finale da leggenda: ecco di cosa ha bisogno adesso