Un nuovo dramma si è abbattuto sulla famiglia Kennedy. Tatiana Schlossberg, nipote di John Fitzgerald Kennedy, ha annunciato di avere un cancro terminale. La giornalista 35enne, figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg, ha parlato della propria malattia in un articolo pubblicato sul New Yorker lo scorso sabato. A quanto pare la giovane è affetta da leucemia mieloide acuta, e il suo medico curante l'ha informata che le rimane meno di un anno di vita. L'incubo è cominciato nel maggio del 2024, quando è arrivata la diagnosi. Tatiana Schlossberg aveva da poco dato alla luce il suo secondo figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Dopo il parto ho scoperto di avere un cancro terminale", il dramma della nipote di Kennedy