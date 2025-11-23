Dopo il freddo polare arriva la pioggia | meteo allerta gialla in tutta la Toscana

Firenze, 23 novembre 2025 – Dopo la neve e il ghiaccio, scatta l’allerta gialla in tutta la Toscana per rischio idrogeologico. Ovvero sono attese precipitazioni significative, che potrebbero comportare innalzamento dei fiumi, smottamenti e frane. L’allerta, diramata dalla Sala operativa della protezione civile regionale, riguarda tutta la regione per l’intera giornata di lunedì 24 novembre. Notte polare in Toscana, il termometro scende a -10 gradi. Nuovo peggioramento in arrivo Pioggia e temporali, le previsioni. Nel corso della notte tra domenica 23 e lunedì 24 novembre, è prevista una intensificazione delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale, su tutto il nord ovest e sull’Appennino pistoiese-pratese; le precipitazioni potranno risultare persistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo il freddo polare arriva la pioggia: meteo, allerta gialla in tutta la Toscana

