Donna di 35 anni accoltellata sotto casa in fuga l' aggressore | Colpita sette volte le sue condizioni sono disperate

Leggo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma nel Napoletano: una donna di 35 anni, madre di due figli, è stata accoltellata sabato sera, 22 novembre 2025, poco dopo le 21 in via Turati, nel piazzale davanti. 🔗 Leggi su Leggo.it

