Donna accoltellata nel Napoletano | è in fin di vita
Una donna di 35 anni è stata accoltellata in varie parti del corpo da un uomo. E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Donna accoltellata sul Grande Raccordo Anulare dall'ex marito: l'uomo catturato dalla polizia Vai su X
Chiama il 112 e avverte: "Ho ucciso mia sorella, l'ho accoltellata", accertamenti sulla donna morta. La vicenda nel Napoletano. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Donna accoltellata a Qualiano: è in gravi condizioni - L'aggressione da parte di un uomo ancora non identificato. Come scrive rainews.it
Donna accoltellata nel Napoletano, è in gravi condizioni - E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Ca ... Segnala ansa.it
Nel Napoletano donna accoltellata dal vicino durante lite - Finisce in un accoltellamento, a Terzigno, nel Napoletano, una lite tra vicini. Come scrive ansa.it