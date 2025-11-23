Donna accoltellata nel Napoletano | è in fin di vita

Leggo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 35 anni è stata accoltellata in varie parti del corpo da un uomo. E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di. 🔗 Leggi su Leggo.it

donna accoltellata nel napoletano 232 in fin di vita

© Leggo.it - Donna accoltellata nel Napoletano: è in fin di vita

Leggi anche questi approfondimenti

donna accoltellata napoletano 232Donna accoltellata a Qualiano: &#232; in gravi condizioni - L'aggressione da parte di un uomo ancora non identificato. Come scrive rainews.it

donna accoltellata napoletano 232Donna accoltellata nel Napoletano, &#232; in gravi condizioni - E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Ca ... Segnala ansa.it

Nel Napoletano donna accoltellata dal vicino durante lite - Finisce in un accoltellamento, a Terzigno, nel Napoletano, una lite tra vicini. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Napoletano 232