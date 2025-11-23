Donna accoltellata in strada a Qualiano vicino Napoli uomo la ferisce con 7 fendenti e ora rischia la vita

Donna di 35 anni accoltellata a Qualiano: sette fendenti e ricovero in codice rosso. Carabinieri al lavoro per individuare l’aggressore. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

