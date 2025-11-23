Donna accoltellata davanti alla sua casa a Qualiano nel Napoletano | è in gravi condizioni

Tg24.sky.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 35 anni è stata accoltellata in varie parti del corpo da un uomo. E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), nella zona del parco Cerqua, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. La vittima è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano. Non si conosce al momento l'identità dell'aggressore. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

donna accoltellata davanti alla sua casa a qualiano nel napoletano 232 in gravi condizioni

© Tg24.sky.it - Donna accoltellata davanti alla sua casa a Qualiano, nel Napoletano: è in gravi condizioni

Contenuti che potrebbero interessarti

donna accoltellata davanti suaDonna accoltellata nel Napoletano davanti alla sua casa, è in gravi condizioni - Sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. tg24.sky.it scrive

donna accoltellata davanti suaNapoli, 35enne accoltellata da un uomo davanti casa: è in pericolo di vita - I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti intorno alle 21. Come scrive msn.com

donna accoltellata davanti suaDonna accoltellata a Qualiano: è in gravi condizioni - L'aggressione da parte di un uomo ancora non identificato. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Davanti Sua