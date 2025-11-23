Donna accoltellata a Qualiano vicino Napoli fermato l' ex compagno | era evaso dai domiciliari
Arrestato l'ex compagno della donna accoltellata a Qualiano: era evaso dai domiciliari per aggredirla, aveva il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
