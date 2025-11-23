Donna accoltellata a Qualiano nel Napoletano | è in gravi condizioni Si cerca un uomo

Una donna di 35 anni è stata accoltellata in varie parti del corpo da un uomo. E' accaduto poco fa a Qualiano (Napoli), nella zona del parco Cerqua, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. La vittima è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Giugliano. Non si conosce al momento l'identità dell'aggressore. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

