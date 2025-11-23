Donizetti Opera | Bordogna si sente male in scena ma poi finisce lo spettacolo

Ecodibergamo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIRICA. Venerdì sera durante «Il furioso nell’isola di San Domingo», qualche minuto di apprensione per il protagonista, Paolo Bordogna che poi però si riprende e porta a termine lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

donizetti opera bordogna si sente male in scena ma poi finisce lo spettacolo

© Ecodibergamo.it - Donizetti Opera: Bordogna si sente male in scena, ma poi finisce lo spettacolo

Approfondisci con queste news

donizetti opera bordogna senteDonizetti Opera: Bordogna si sente male in scena, ma poi finisce lo spettacolo - Venerdì sera durante «Il furioso nell’isola di San Domingo», qualche minuto di apprensione per il protagonista Paolo Bordogna che poi però si riprende. Segnala ecodibergamo.it

donizetti opera bordogna senteNotizie di Festival Donizetti Opera - Venerdì sera durante «Il furioso nell’isola di San Domingo», qualche minuto di apprensione per il protagonista, Paolo Bordogna che poi però si riprende e porta a termine lo spettacolo. Come scrive ecodibergamo.it

La nuova era del Donizetti Opera Festival parte dalla fine - Inizia con l'ultima opera composta da Gaetano Donizetti l'undicesima edizione del Festival che gli dedica Bergamo, la sua città natale. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Donizetti Opera Bordogna Sente