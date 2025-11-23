Donazione alla Madonna e bottega chiusa il 25 giugno | lo statuto dei fabbri del 1673

Nella tradizione piacentina, una antica e importante arte artigianale, era quella del fabbro; in effetti, chi non ricorda fino a qualche decennio fa, una officina di questo genere in ogni piccolo paese o frazione?La corporazione dei fabbri ebbe un proprio statuto già nel Quattrocento e attorno al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

