Domenica In Venier ricorda Vanoni | Non volevo crederci è morta come sperava

Periodicodaily.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mara Venier dedica la puntata di Domenica In al ricordo di Ornella Vanoni, morta venerdì all'età di 91 anni. La conduttrice televisiva ha raccontato di aver scoperto della notizia di Ornella con un messaggio: "Erano le 23.30, un mio amico mi ha mandato un messaggio annunciandomi la sua morte io non volevo crederci. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com



