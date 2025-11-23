Domenica In sarà più corta | l’annuncio a sorpresa cosa succede

Thesocialpost.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi, domenica 23 novembre, alle 14 su Rai 1 con una puntata speciale di “Domenica In”, interamente dedicata al ricordo di Ornella Vanoni, icona intramontabile della musica italiana. La trasmissione rende omaggio a una delle voci più amate della musica italiana, celebrandone l’arte, la classe e una carriera straordinaria che ha attraversato più di sei decenni di storia dello spettacolo. In studio, insieme alla padrona di casa Mara Venier, ci sarà Tommaso Cerno, pronto a ripercorrere la figura di Vanoni con contributi editoriali e momenti di approfondimento. A completare il racconto sarà presente anche il giornalista Paolo Giordano, chiamato ad aggiungere il suo sguardo critico e professionale sulla carriera dell’artista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

domenica in sar224 pi249 corta l8217annuncio a sorpresa cosa succede

© Thesocialpost.it - Domenica In sarà più corta: l’annuncio a sorpresa, cosa succede

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Domenica Sar224 Pi249 Corta