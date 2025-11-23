Domenica In ricorda e omaggia Ornella Vanoni

Puntata inedita quella di oggi, domenica 23 novembre, di Domenica In, il programma del dì di festa di Rai 1: va in onda alle 14 in forma ridotta per lasciare spazio alle 14.55 alla finale di Coppa Davis ed è interamente dedicata ad Ornella Vanoni. Anticipazioni e ospiti del 23 novembre 2025. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica In ricorda Ornella Vanoni, icona della musica italiana recentemente scomparsa all’età di 91 anni, per omaggiare una delle voci più amate della musica italiana, la sua arte, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera. In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, il giornalista Paolo Giordano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

