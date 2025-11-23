Domenica In oggi puntata speciale e più corta | il ricordo per Ornella Vanoni

Periodicodaily.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 23 novembre alle 14 su Rai 1 con 'Domenica In' per una puntata interamente dedicata al ricordo di Ornella Vanoni, icona della musica italiana recentemente scomparsa, per omaggiare una delle voci più amate della musica italiana, la sua arte, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera. In studio, insieme . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

