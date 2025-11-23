Domenica In la puntata sarà dedicata a Ornella Vanoni

La puntata di quest’oggi di  Domenica In   sarà dedicata a Ornella Vanoni, con testimonianze di amici e colleghi. Nuovo appuntamento oggi, domenica 23 novembre alle 14 su Rai1 con Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, per una puntata interamente dedicata al ricordo di Ornella Vanoni, icona della musica italiana recentemente scomparsa, per omaggiare una delle voci più amate della musica italiana, la sua arte, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera. In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, il giornalista Paolo Giordano. In collegamento intervengono Vittorio Feltri, Vincenzo Mollica e, dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

