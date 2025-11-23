DOMENICA IN | IL COMMOSSO RICORDO DI ORNELLA VANONI CON MARA VENIER E TANTI VIP

Nuovo appuntamento oggi, domenica 23 novembre alle 14 su Rai1, con “Domenica In”. Puntata interamente dedicata al ricordo di Ornella Vanoni. Uno speciale di un’ora, prima di dare la linea alla Coppa Davis, per ricordare l’icona della musica italiana recentemente scomparsa, per omaggiare una delle voci più amate della musica italiana, la sua arte, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera. In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, il giornalista Paolo Giordano. In collegamento intervengono Vittorio Feltri, Vincenzo Mollica e, dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, Enzo Miccio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

