Disarmare il patriarcato Transfemministe in corteo nella Capitale

Cms.ilmanifesto.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Salutiamo la nostra sorella Ornella Vanoni, fai buon viaggio». Quando il corteo nazionale di Non una di meno arriva su via Merulana, a Roma, i manifestanti si siedono a terra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

disarmare il patriarcato transfemministe in corteo nella capitale

© Cms.ilmanifesto.it - Disarmare il patriarcato. Transfemministe in corteo nella Capitale

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Disarmare Patriarcato Transfemministe Corteo