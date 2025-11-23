Disarmare il patriarcato Transfemministe in corteo nella Capitale
«Salutiamo la nostra sorella Ornella Vanoni, fai buon viaggio». Quando il corteo nazionale di Non una di meno arriva su via Merulana, a Roma, i manifestanti si siedono a terra . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
