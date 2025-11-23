DIRETTA Tutte le notizie di domenica 23 novembre | Inter-Milan 0-1 la Roma è prima da sola
Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dalla domenica di Serie A alle ultimissime di mercato Focus sulla 12esima giornata di Serie A, che dopo le gare di ieri si concentra sulle partite domenicali. Dalla trasferta della Roma sul campo della Cremonese al piatto forte rappresentato dal derby di Milano. DIRETTA Tutte le notizie di domenica 23 novembre (Ansa Foto) – Calciomercato.it Tutte le notizie di domenica 23 novembre qui su Calciomercato.it. LIVE 22:48 23 Novembre Serie A, Inter-Milan 0-1: Pulisic fa esultare Allegri. Il Milan vince 1-0 il derby contro l’ Inter, decide la rete di Pulisic al 54? con un tap in dopo respinta di Sommer su tiro di Saelemaekers. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
DIRETTA Tutte le notizie di domenica 23 novembre: è il giorno del derby Vai su X
E' Sabato e come sempre siamo in DIRETTA per parlare di HI-FI e rispondere a tutte le domande e curiosità su questo settore. Seguici qui - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Tutte le notizie di domenica 23 novembre: è il giorno del derby - Focus sulla 12esima giornata di Serie A, che dopo le gare di ieri si concentra sulle partite domenicali. calciomercato.it scrive
Tutte le notizie di domenica 26 ottobre: Lazio-Juve 1-0, Tudor allontana le dimissioni - Le notizie di oggi, domenica 26 ottobre: le ultime sul campionato italiano, il mercato e le news dall'estero in tempo reale ... Lo riporta calciomercato.it
Primocanale lancia “Domenica insieme”: dalle 10 in diretta cronaca, storie e viaggi nei territori - “Domenica insieme” nasce per questo: per dare spazio a ciò che spesso non trova voce altrove. primocanale.it scrive