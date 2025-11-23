DIRETTA Serie A Lazio-Lecce 1-0 | due pali in pochi secondi per i biancocelesti | LIVE
Dopo gli anticipi del sabato, si torna in campo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Il pareggio della Juventus contro la Fiorentina e il ritorno della vittoria del Napoli, ai danni dell’ Atalanta del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Allegri e Chivu (IA) – Calciomercato.it Questi i temi caldi delle partite giocare ieri, valide per l’undicesimo turno del massimo campionato italiano. Ma è tempo di rituffarsi in campo con le gare in programma oggi. A partire dal lunch match tra Verona e Parma, sfida importante in chiave salvezza, per arrivare alla gara più attesa: il derby di Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SERIE A | In campo Lazio-Lecce. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
? #NapoliAtalanta diretta Serie A: Conte batte Palladino grazie a Neres e Lang LIVE Vai su X
Lazio-Lecce 1-0, il risultato LIVE - Doppia novità nel Lecce dopo l'intervallo: dentro Stulic e Banda, che erano in ballottaggio alla vigilia prima di iniziare dalla panchina. sport.sky.it scrive
Fitta trama di passaggi a centrocampo della Lazio, poi Guendouzi si propone in avanti ma Gaspar fa buona guardia - Ma la tradizione degli scontri diretti sorride alla formazione salentina ... Secondo gazzetta.it
DIRETTA/ Lazio Lecce (risultato 1-0) video streaming tv: la sblocca Guendouzi! (23 novembre 2025) - Diretta Lazio Lecce streaming video tv: i biancocelesti a caccia di posizioni europee affrontano i salentini che sono in un buon momento. ilsussidiario.net scrive