DIRETTA Serie A l’attesa è finita | a breve il derby Inter-Milan | LIVE

Dopo gli anticipi del sabato, si torna in campo per l’undicesima giornata del campionato di Serie A Il pareggio della Juventus contro la Fiorentina e il ritorno della vittoria del Napoli, ai danni dell’ Atalanta del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Allegri e Chivu (IA) – Calciomercato.it Questi i temi caldi delle partite giocare ieri, valide per l’undicesimo turno del massimo campionato italiano. Ma è tempo di rituffarsi in campo con le gare in programma oggi. A partire dal lunch match tra Verona e Parma, sfida importante in chiave salvezza, per arrivare alla gara più attesa: il derby di Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

