Dip di Stato | piano su Kiev è nostro

3.44 Il Dipartimento di Stato Usa ha smentito con fermezza le affermazioni di alcuni senatori secondo cui il piano di pace in Ucraina in 28 punti sarebbe una "lista di desideri" del Cremlino. Il portavoce Tommy Pigott ha definito tali dichiarazioni "palesemente false", sottolineando che, come affermato da Rubio e dall'amministrazione, il piano è stato elaborato dagli Stati Uniti con contributi di Russia e Ucraina. L'intento è di trovare una soluzione negoziata che preveda concessioni reciproche e garanzie di sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it