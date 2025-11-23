Dip di Stato | piano su Kiev è nostro
3.44 Il Dipartimento di Stato Usa ha smentito con fermezza le affermazioni di alcuni senatori secondo cui il piano di pace in Ucraina in 28 punti sarebbe una "lista di desideri" del Cremlino. Il portavoce Tommy Pigott ha definito tali dichiarazioni "palesemente false", sottolineando che, come affermato da Rubio e dall'amministrazione, il piano è stato elaborato dagli Stati Uniti con contributi di Russia e Ucraina. L'intento è di trovare una soluzione negoziata che preveda concessioni reciproche e garanzie di sicurezza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
I punti del Piano: patto di non aggressione con Ue e Kiev, spunta l'art.5 - Dalle elezioni a Kiev entro 100 giorni alle garanzie di sicurezza che vanno da un patto di non aggressione Russia- Scrive ansa.it
Kiev: nè accordo nè rifiuto sul piano, prosegue il confronto - 'Stiamo studiando un accordo sulla base di sovranità, sicurezza e pace giusta'. Come scrive ansa.it
"Bombe nascoste nei profumi". Il piano di Kiev per decapitare le forze russe - Mentre la diplomazia lavora con insistenza ad un cessate il fuoco, ad accordi e negoziati per interrompere la guerra in Ucraina, il servizio di sicurezza russo (Fsb) ha riferito di aver sventato una ... Secondo ilgiornale.it