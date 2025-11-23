Dimenticati il buon senso e i cittadini

Fermi tutti. Bologna, l’Emilia-Romagna, il Paese non possono essere perennemente in ostaggio né della violenza dei soliti noti dei centri sociali, né di una campagna elettorale infinita, né di scellerate reazioni social, né di una dialettica che evita il buon senso e finisce solo per sfruttare l’emergenza del momento che nulla ha a che vedere, ad esempio, con una partita. Sulla pelle di cittadini, commercianti, imprenditori, turisti. Fermi tutti. Il 12 dicembre sempre a Bologna arriva l’Hapoel Tel Aviv (sempre basket, sempre Eurolega) e non può finire come per il match con il Maccabi. La tensione verbale di questi giorni (basti notare l’escalation di aggettivi utilizzati da politici e amministratori, dal ‘muscolare’ all’’estremista’ fino al ‘testosteronico’, o le sfide su danni e responsabilità) e la dinamica bipolare acuita dalla politica del clic, hanno attirato, come in un gorgo, maranza, anarchici e centri sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it