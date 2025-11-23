Di Gregorio, messaggio social del portiere della Juventus dopo il pareggio di Firenze: cosa ha scritto alla squadra bianconera. Il pareggio per 1-1 della Juventus contro la Fiorentina ha lasciato l’ambiente bianconero con una sensazione di amaro e l’esigenza di una reazione immediata. A farsi portavoce del sentimento di rivalsa dello spogliatoio è stato il portiere Michele Di Gregorio, che ha usato i suoi canali social per lanciare un messaggio chiaro e motivazionale in vista dei prossimi e imminenti impegni in Champions League. L’imperativo social: «Guardiamo avanti». Dopo aver analizzato il risultato deludente del Franchi, l’ estremo difensore ha invitato la squadra a non soffermarsi sugli errori commessi e a concentrare immediatamente tutte le energie sul prossimo obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio, messaggio social del portiere della Juventus dopo il pareggio di Firenze: cosa ha scritto alla squadra – FOTO