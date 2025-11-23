Di Gregorio messaggio social del portiere della Juventus dopo il pareggio di Firenze | cosa ha scritto alla squadra – FOTO

Di Gregorio, messaggio social del portiere della Juventus dopo il pareggio di Firenze: cosa ha scritto alla squadra bianconera. Il  pareggio per 1-1  della  Juventus  contro la  Fiorentina  ha lasciato l’ambiente bianconero con una  sensazione di amaro e l’esigenza di una  reazione immediata. A farsi portavoce del  sentimento di rivalsa  dello spogliatoio è stato il portiere  Michele Di Gregorio, che ha usato i suoi canali social per lanciare un  messaggio chiaro  e  motivazionale  in vista dei prossimi e  imminenti impegni  in  Champions League. L’imperativo social: «Guardiamo avanti». Dopo aver analizzato il  risultato deludente  del Franchi, l’ estremo difensore  ha invitato la squadra a  non soffermarsi sugli errori commessi e a concentrare immediatamente tutte le  energie  sul prossimo obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

