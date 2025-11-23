Derby Show! La Fortitudo si prende la rivincita | Forlì cade al PalaDozza
Una Fortitudo Bologna intensa e determinata si aggiudica l'attesissimo derby dell'Emilia-Romagna contro l'Unieuro Forlì, ribaltando l'esito della gara d'andata con un convincente 81-72 al PalaDozza. La vittoria, maturata grazie a un eccellente lavoro di squadra e a un'ultima frazione dominata. 🔗 Leggi su Today.it
