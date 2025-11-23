derby le probabili formazioni di inter e milan allegri deve sciogliere un dubbio

Mancano ormai poche ore al fischio di inizio del derby di Milano numero 245. Inter e Milan ci arrivano in condizioni psicofisiche totalmente diverse: i nerazzurri sembrano tornati la macchina schiacciasassi delle passate stagioni (11 vittorie nelle ultime 12 partite tra campionato e Champions League) ma devono fare i conti con un paio di defezioni importanti; i rossoneri, invece, si presentano all’appuntamento con il gruppo quasi al completo ma vengono da prestazioni scostanti nell’ultimo periodo. La stracittadina, tuttavia, è in grado di ribaltare i pronostici e nell’ambiente milanista c’è la giusta consapevolezza di poter fare l’impresa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

