Derby le probabili formazioni di Inter e Milan Allegri deve sciogliere un dubbio
Mancano ormai poche ore al fischio di inizio del derby di Milano numero 245. Inter e Milan ci arrivano in condizioni psicofisiche totalmente diverse: i nerazzurri sembrano tornati la macchina schiacciasassi delle passate stagioni (11 vittorie nelle ultime 12 partite tra campionato e Champions League) ma devono fare i conti con un paio di defezioni importanti; i rossoneri, invece, si presentano all’appuntamento con il gruppo quasi al completo ma vengono da prestazioni scostanti nell’ultimo periodo. La stracittadina, tuttavia, è in grado di ribaltare i pronostici e nell’ambiente milanista c’è la giusta consapevolezza di poter fare l’impresa. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Altre letture consigliate
PROBABILI FORMAZIONI DERBY! Inter e Milan in campo con il 3-5-2. MILAN: Leão-Pulisic per la prima volta insieme in attacco! #DerbyMilano #ProbabiliFormazioni #InterMilan #LeaoPulisic #Bartesaghi #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Milan, le probabili formazioni del derby di Milano #SkySport #SkySerieA #InterMilan Vai su X
Inter-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I nerazzurri di Chivu contro i rossoneri di Allegri: una stracittadina di fuoco per puntare alle zone alte della classifica ... Riporta tuttosport.com
Inter-Milan, le probabili formazioni del derby: chance per Carlos Augusto - Questa sera, infatti, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter e Milan si daranno battaglia sport ... Si legge su gonfialarete.com
Serie A derby di Milano Inter-Milan: dove vederla e probabili formazioni. - Statistiche e analisi sulla sfida che vale la vetta del campionato ... Secondo mam-e.it