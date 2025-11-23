Derby Inter-Milan 0-0 45? | due legni nerazzurri ma che chance per Pulisic | Serie A News

È finito il primo tempo del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan 0-0 (45?): due legni nerazzurri, ma che chance per Pulisic | Serie A News

Inter-Milan, diretta Serie A: il risultato in tempo reale, primo tempo senza reti - La sfida dovrebbe segnare l'incasso più alto di sempre nella storia della Serie A, sfondando per la prima volta la quota degli 8 milioni di euro. Da tuttosport.com

Un palo e una traversa per l'Inter, ma a San Siro il Milan regge l'urto: 0-0 dopo 45 minuti - Una traversa e un palo per l'Inter, ma il risultato parziale del derby della Madonnina è ancora fermo sullo 0- Si legge su tuttomercatoweb.com

LIVE Inter-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: Cartellino Giallo per Leão - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it