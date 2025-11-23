Derby di Milano | probabili formazioni dove vedere il big match
Il posticipo delle 20,45 di questa sera, 23 novembre, a San Siro vedrà affrontarsi Inter e Milan, in una partita che resta tra le più attese dell'intera stagione. Scopriamo formazioni, numeri e temi chiave del match. Il contesto del derby. Il derby meneghino arriva in un periodo cruciale, con entrambe le squadre che cercano di confermare il proprio valore in campionato. L' Inter si presenta con la solidità che ha caratterizzato gran parte della stagione, un gruppo ben collaudato, capace di accelerare e sorprendere in ogni momento.. Il Milan sta invece sviluppando una nuova idea tattica, più verticale e fisica, mostrando segnali di crescita ma ancora in cerca di continuità.
