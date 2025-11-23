Derby di Milano notte rossonera | il Milan piega l’Inter in un match vibrante
Nella cornice di un San Siro sold out, l’Inter e il Milan si sono affrontati in una sfida che ha segnato la domenica di Serie A. L’incontro, iniziato alle 20:45 nel tempio del calcio italiano, ha visto i nerazzurri comandare per lunghi tratti, colpire due pali e sbattere più volte contro un Maignan in serata di grazia. Ma al 54’, in una transizione rapida, è stato Christian Pulisic a firmare il vantaggio rossonero, poi difeso fino all’ultimo minuto di recupero. Una partita intensa, tesa, pulsante: un derby vero. Un primo tempo dominato dall’Inter. La gara si è accesa subito. L’Inter ha imposto ritmo e aggressività, costringendo il Milan a difendersi basso. 🔗 Leggi su Milanzone.it
