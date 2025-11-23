Decine di auto contromano in galleria per allontanarsi dallo stadio | traffico e trasporti in tilt dopo Napoli-Atalanta | VIDEO

Napolitoday.it | 23 nov 2025

Inciviltà e disagi ieri sera, tra Fuorigrotta e Mergellina, dopo la partita del Napoli contro l'Atalanta. La Galleria Laziale si è trasformata in un imbuto paralizzato dal traffico: il deflusso dei tifosi ha generato un blocco totale della circolazione, aggravato quando decine di automobilisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

