Decine di auto contromano in galleria per allontanarsi dallo stadio | traffico e trasporti in tilt dopo Napoli-Atalanta | VIDEO
Inciviltà e disagi ieri sera, tra Fuorigrotta e Mergellina, dopo la partita del Napoli contro l'Atalanta. La Galleria Laziale si è trasformata in un imbuto paralizzato dal traffico: il deflusso dei tifosi ha generato un blocco totale della circolazione, aggravato quando decine di automobilisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
