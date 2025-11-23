De Paola in vista del derby | Chivu sta crescendo ma questa partita potrebbe essere un trappolone per Allegri

Inter News 24 De Paola ha parlato del derby Inter-Milan, sottolineando la crescente maturità di Chivu e le sfide che Allegri deve affrontare. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha analizzato il tanto atteso derby di Milano, focalizzandosi in particolare sui due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri. Secondo De Paola, la pressione sembra essere più alta su Allegri, con il tecnico rossonero Chivu che sta crescendo e mostrando miglioramenti. «Chivu sta crescendo e una battuta di arresto segnerebbe il passo», ha detto De Paola, mettendo in evidenza come il tecnico dell’ Inter stia progredendo in ogni partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

de paola in vista del derby chivu sta crescendo ma questa partita potrebbe essere un trappolone per allegri

© Internews24.com - De Paola in vista del derby: «Chivu sta crescendo, ma questa partita potrebbe essere un trappolone per Allegri»

