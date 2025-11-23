De Laurentiis ha gestito in modo perfetto la crisi del governo Conte Antonio
Cesare – Caro Guido il Napoli torna a vincere. Dopo la tempesta della sconfitta a Bologna e il tempo nefasto della pausa delle nazionali il Napoli si è ritrovato. Dico pausa nefasta perché non rigiocando subito, il tempo ha dato ampio spazio a commenti, lamentele, crisi di nervi, presunte fughe e chiarimenti. Comunque che il Napoli fosse in grande difficoltà e con dei problemi di spogliatoio non se lo è inventato nessuno ma per come la città vive la squadra si è sicuramente ecceduto nell’amplificazione delle narrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli sono stati rinviati a giudizio per falso in bilancio. Dal punto vista sportivo non ci sarebbe alcun rischio, a fare chiarezza è il Corriere dello Sport. Niente penalizzazioni in Serie A, ammende o squalifiche. Il procuratore feder Vai su Facebook
De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio: cosa succede ora al presidente del Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rinviato a giudizio dal gup di Roma: contestato il falso in bilancio per le operazioni Manolas e Osimhen ... Segnala fanpage.it
Conte: "Vinto contro una grande squadra". De Laurentiis: "Antonio si è ripreso la squadra" - Il tecnico dopo il successo sull'Atalanta: "Primo tempo con ritmi alti. msn.com scrive
Falso in bilancio, De Laurentiis rinviato a giudizio - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Segnala ansa.it