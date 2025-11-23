Cesare – Caro Guido il Napoli torna a vincere. Dopo la tempesta della sconfitta a Bologna e il tempo nefasto della pausa delle nazionali il Napoli si è ritrovato. Dico pausa nefasta perché non rigiocando subito, il tempo ha dato ampio spazio a commenti, lamentele, crisi di nervi, presunte fughe e chiarimenti. Comunque che il Napoli fosse in grande difficoltà e con dei problemi di spogliatoio non se lo è inventato nessuno ma per come la città vive la squadra si è sicuramente ecceduto nell’amplificazione delle narrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis ha gestito in modo perfetto la crisi del governo Conte (Antonio)