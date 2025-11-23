De Laurentiis | Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra

Il Napoli ha battuto l’Atalanta per 3-1, una vittoria che arriva dopo un periodo complicato, tante critiche e una situazione forse un po’ tesa nello spogliatoio dopo le parole di Conte. Al termine della sfida il presidente Aurelio De Laurentiis non ha perso l’occasione per fare i complimenti al suo allenatore e sottolineare ancora una volta al completa fiducia nei suoi confronti I complimenti di De Laurentiis a Conte. Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni. Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

