De Laurentiis | Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra bravi i calciatori a seguire le sue istruzioni
Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare, via social, dopo il successo del Napoli sull'Atalanta per 3-1. Il patron azzurro ha voluto elogiare il tecnico e i calciatori per la vittoria: “Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
