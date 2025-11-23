De Laurentiis | Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra bravi i calciatori a seguire le sue istruzioni

Napolitoday.it | 23 nov 2025

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare, via social, dopo il successo del Napoli sull'Atalanta per 3-1. Il patron azzurro ha voluto elogiare il tecnico e i calciatori per la vittoria: “Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

