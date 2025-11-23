De Laurentiis | Bravo Conte a riprendersi la squadra
Il tweet del patron azzurro dopo la vittoria del Maradona. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato sul social X la vittoria della sua . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Argomenti simili trattati di recente
#DeLaurentiis: «Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra» Dopo la vittoria contro l'Atalanta il presidente ha twittato: "Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni". https://www.ilnapolist - facebook.com Vai su Facebook
"Elena De Laurentiis" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
De Laurentiis applaude Conte: "Ha ripreso in mano la squadra" - Il patron si complimenta con l'allenatore con un tweet riferendosi ai dissapori emersi dopo la sconfitta di Bologna: "Bravi anche i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni" ... Segnala rainews.it
Napoli-Atalanta 3-1, De Laurentiis: «Bravo Conte che si è ripreso in mano la squadra» - Il Napoli vince e convince contro l'Atalanta, gli azzurri si impongono per 3- Da msn.com
Napoli-Atalanta, De Laurentiis elogia Conte: "Si è ripreso in mano la squadra" - Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il presidente del Napoli pubblica un tweet complimentandosi con Antonio Conte per essersi "ripreso in mano la squadra": un messaggio per mettere fine alle polemiche ... Come scrive sport.sky.it