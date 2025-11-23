David Harbour | Prima di Stranger Things avevo una vita meravigliosa in un monolocale

Il volto dell'indimenticabile Jim Hopper racconta cosa significa essere travolti da un fenomeno planetario, passando dal teatro off-Broadway ai franchise miliardari senza aver mai smesso di cercare storie "strane e bellissime". David Harbour ripercorre l'impatto che Stranger Things ha avuto sulla sua carriera e sulla sua identità professionale. Il successo globale ha rivoluzionato tutto: opportunità, percezione del pubblico e confini emotivi del mestiere, lasciando intatta solo la sua ambizione creativa. Da "attore numero sette sul set" a icona mondiale Prima dell'arrivo di Stranger Things, la carriera di David Harbour si muoveva tra i palcoscenici di Broadway e i piccoli ruoli in film e serie: Pan Am, The Newsroom, Quantum of Solace, State of Play. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - David Harbour: "Prima di Stranger Things, avevo una vita meravigliosa in un monolocale"

